Александар Джорджевич может возглавить сборную Китая

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Александар Джорджевич близок к тому, чтобы стать новым главным тренером сборной Китая, сообщает MaxBet sport.

55-летний специалист ранее руководил сборной Сербии с 2013 по 2019 год и завоевал с ней три серебряные медали — на чемпионате мира 2014 года, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и на Евробаскете-2017.

Сербский тренер остается без работы после увольнения из «Фенербахче» в июне этого года. Под руководством Джорджевича «Фенербахче» завоевал свой 10-й титул чемпиона Турции, обыграв в финале «Анадолу Эфес». В Евролиге команда показала результат 10-18 и не вышла в плей-офф.

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