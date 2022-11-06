Майкл Майерс может покинуть «Астану» из-за недовольства тренера («Свободный агент»)

Центровой «Астаны» Майкл Майерс может покинуть клуб в ближайшее время, пишет телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что главный тренер команды недоволен отношением американского баскетболиста к тренировочному процессу.

30-летний Майерс перешел в «Астану» минувшим летом. На старте сезона лиги ВТБ он набирает 11,2 очка, 5,7 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

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