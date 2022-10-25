Сет Карри близок к возвращению в строй

Защитник близок к дебюту в новом сезоне.

Карри в мае перенес операцию на лодыжке.

«Сет поехал с командой на выезд, мы наблюдаем за ним. У него все хорошо. Я бы сказал, что он вряд ли сыграет в среду, но посмотрим, возможно, дебют состоится в четверг, субботу или в одной из последующих игр. Это случится уже скоро», – заявил главный тренер «Нетс» .

Форвард Маркифф Моррис покинул расположение команды в связи со смертью отца, но должен воссоединиться с одноклубниками в четверг.

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