Сет Карри близок к возвращению в строй

Теги травмы Бруклин Стив Нэш НБА Маркифф Моррис Сет Карри Баскетбол

Защитник «Бруклина» Сет Карри близок к дебюту в новом сезоне.

Карри в мае перенес операцию на лодыжке. 

«Сет поехал с командой на выезд, мы наблюдаем за ним. У него все хорошо. Я бы сказал, что он вряд ли сыграет в среду, но посмотрим, возможно, дебют состоится в четверг, субботу или в одной из последующих игр. Это случится уже скоро», – заявил главный тренер «Нетс» Стив Нэш.

Форвард Маркифф Моррис покинул расположение команды в связи со смертью отца, но должен воссоединиться с одноклубниками в четверг.

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Как смотреть НБА в эпоху параллельного импорта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные