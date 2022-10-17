Клэй Томпсон – о готовности к новому сезону: «Я не только танцевал на лодке, но и работал»

Защитник «Уорриорз» заявил о том, что хорошо подготовился к новому сезону.

В последнее время Томпсон продолжал вести трансляции в сети во время катания на лодке.

«Я с пользой проводил время в октябре, ценил его. Не только катался и танцевал на лодке, но и много работал», – заявил Томпсон.

Вернувшийся по ходу сезона-21/22 после нескольких серьезных травм Томпсон заявил, что после последнего предсезонного матча «воинов» чувствовал себя «отлично».

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