Клэй Томпсон – о готовности к новому сезону: «Я не только танцевал на лодке, но и работал»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон заявил о том, что хорошо подготовился к новому сезону.
В последнее время Томпсон продолжал вести трансляции в сети во время катания на лодке.
«Я с пользой проводил время в октябре, ценил его. Не только катался и танцевал на лодке, но и много работал», – заявил Томпсон.
Вернувшийся по ходу сезона-21/22 после нескольких серьезных травм Томпсон заявил, что после последнего предсезонного матча «воинов» чувствовал себя «отлично».
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