Клэй Томпсон: «Надеюсь вернуться на топовый уровень и снова поехать на Матч звезд»

Защитник «Уорриорз» заявил, что попробует в новом сезоне снова стать участником звезд.

«Я рассчитываю снова играть на уровне Матча звезд и, надеюсь, поеду на Матч звезд. На старте сезона у меня будет ограничение по минутам. Но я постараюсь быть максимально эффективным в эти 20 минут, которые буду получать.

Через несколько недель я рассчитываю снова играть полноценные минуты игрока стартовой пятерки. У меня большие ожидания, я полагаюсь на всю проведенную работу и тот опыт, который получил в прошлом розыгрыше. Мне больше не придется встраиваться в команде по ходу чемпионата, так что ожидаю, что проведу отличный сезон», – заявил Клэй.

Томпсон по ходу прошлого сезона вернулся в строй после двух лет вне игры из-за серьезных травм.

Контракты и платежные ведомости НБА

Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»