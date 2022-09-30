Сергей Моня не стал комментировать информацию о попытке вручить ему повестку

Бывшему игроку сборной России Сергею Моне попытались вручить повестку в военкомат.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», 39-летнего баскетболиста не оказалось дома.

«Откуда у вас эта информация?» – ответил Моня на просьбу корреспондента «Матч ТВ» прокомментировать новость, после чего повесил трубку.

Моня не должен попадать под частичную мобилизацию, так как у него четверо детей в возрасте до 16 лет.

Моня является чемпионом Европы 2007 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В прошлом сезоне форвард стал чемпионом лиги ВТБ в составе «Зенита».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

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