«Лейкерс» подготовили к тренировочному лагерю специальные футболки с мотивационной надписью

По словам форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, команда настроена реваншироваться за неудачу в прошлом сезоне, когда калифорнийцы стали лишь 11-ми на Западе и не попали даже в турнир плей-ин.
Дэвис заявил, что помнит о провале и подходит к тренировочному лагерю с особым настроем.
Отмечается, что «озерники» подготовили к тренировочному лагерю специальные футболки с мотивационной надписью «Помним».
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