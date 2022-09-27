«Лейкерс» подготовили к тренировочному лагерю специальные футболки с мотивационной надписью

По словам форварда «Лейкерс» , команда настроена реваншироваться за неудачу в прошлом сезоне, когда калифорнийцы стали лишь 11-ми на Западе и не попали даже в турнир плей-ин.

Дэвис заявил, что помнит о провале и подходит к тренировочному лагерю с особым настроем.

Отмечается, что «озерники» подготовили к тренировочному лагерю специальные футболки с мотивационной надписью «Помним».

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