У Кевона Луни было несколько предложений от других команд НБА

Центровой признался, что до подписания нового контракта с «Уорриорз» этим летом, у него было несколько предложений от других команд.

«Я хотел остаться и получить еще один шанс на чемпионство», – сказал Луни.

26-летний центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз» (2017, 2018, 2022).

По окончании прошлого сезона Луни стал свободным агентом. В июле он подписал с «Голден Стэйт» новый трехлетний контракт на 25,5 миллиона долларов.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?