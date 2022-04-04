Баскетболистки «Спарты энд К» демонстративно отказались защищаться в концовке матча плей-офф против УГМК. Они протестовали против судейства

энд К» в воскресенье уступила УГМК в решающем третьем матче серии 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги – 64:79.

На последней минуте при счете 64:74 баскетболистки из Видного демонстративно перестали защищаться во время владения УГМК в знак протеста против судейства. набрала 2 очка из-под кольца без сопротивления.

«Спарта энд К» сенсационно обыграла действующего чемпиона России в первой встрече на домашней арене – 82:80 ОТ. Оставшиеся игры прошли на площадке УГМК. Матч номер два завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 75:54.

Третий матч обслуживали судьи Станислав Валеев, Александр Керзон и Владимир Алексеев.

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