Кендрик Перри исполнил мощный данк двумя руками в проходе

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Разыгрывающий сборной Черногории Кендрик Перри в первой четверти матча против команды Болгарии исполнил мощный данк двумя руками, прорвавшись в трехсекундную зону по центру.

Черногория обыграла Болгарию со счетом 91:81 в третьем матче Евробаскета и на данный момент занимает первое место в группе A с показателем 2-1.

Перри отметился 12 очками, 5 передачами, 3 подборами и 2 перехватами. Лучшим в составе победителей стал Владимир Михайлович – 23 очка, 6 подборов и 5 передач.

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