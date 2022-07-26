«Уорриорз» подписали звезду лакросса Пэта Спенсера

подписал негарантированный контракт c разыгрывающим Пэтом Спенсером (26 лет, 191 см), пишет инсайдер Sportrac Кейт Смит.

Спенсер известен тем, что был звездой команды университета Лойолы по лакроссу и был признан лучшим игроком NCAA по этому виду спорта в 2019 году.

Перейдя в Северо-западный университет, Пэт начал выступать в баскетбольном чемпионате , набирая в среднем 10,4 очка, 3,9 передачи и 4,1 подбора в сезоне-2019/20.

Далее он играл за немецкий «Гамбург», а минувший сезон провел в G-лиге за фарм-команду . Там его показатели составили в среднем 7,5 очка, 2,1 передачи и 2,3 подбора.

Спенсер провел четыре матча за «Уиззардс» в Летней лиге НБА-2022 с показателями 6,5 очка, 5 передачи, 3,8 подбора и 1,3 перехвата, после чего получил приглашение от «Уорриорз» принять участие в предсезонном тренировочном лагере команды.

Спортсмен неоднократно заявлял, что мечтает однажды попробовать свои силы в НБА.

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