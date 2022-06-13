Кендрик Перри продолжит карьеру в «Уникахе»

Разыгрывающий защитник (29 лет, 183 см) заключил соглашение с испанской «Уникахой». Стороны договорились о контракте на следующий сезон с возможностью продления еще на год.

Американец в минувшем сезоне дебютировал в Евролиге за «Панатинаикос», но завершил сезон в составе . Показатели в Евролиге составили 4,8 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

В сезоне-2018/19 Перри выступал за российский «Нижний Новгород».

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