Лука Дончич: «Сборная Словении едет в Германию, чтобы выиграть золото»

Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» заявил, что как победитель Евробаскета-2017 он ставит перед собой цель защитить титул на предстоящем Евробаскете-2022.

«О каком давлении вы говорите? Мы едем в Германию, чтобы выиграть золото.

В каждом турнире, где мы участвуем, нашей целью всегда должно быть первое место. Мы сделаем все для этого, но посмотрим, удастся ли нам сделать это.

В 2017 году никто не воспринял нас всерьез, когда мы объявили о намерении выиграть золотые медали, сегодня все по-другому. Приятно, когда против нас все прикладывают дополнительные усилия для победы», – сказал Дончич.

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