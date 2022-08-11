ЧЕ-2022. Девушки (U18). 1/4 финала. Испания – Финляндия, Италия сыграет с Францией и другие матчи

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В четверг, 11 августа, в Греции продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

На стадии 1/4 финала Испания встретится с Финляндией, Италия сыграет с Францией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Ираклион, Греция

Плей-офф

1/4 финала

Испания – Финляндия

11 августа. 14:30

Италия – Франция

11 августа. 16:45

Польша – Германия

11 августа. 19:00

Чехия – Литва

11 августа. 21:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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