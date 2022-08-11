ЧЕ-2022. Девушки (U18). 1/4 финала. Испания – Финляндия, Италия сыграет с Францией и другие матчи

В четверг, 11 августа, в Греции продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
На стадии 1/4 финала Испания встретится с Финляндией, Италия сыграет с Францией.
Девушки (U18)
Ираклион, Греция
Плей-офф
1/4 финала
Испания – Финляндия
11 августа. 14:30
Италия – Франция
11 августа. 16:45
Польша – Германия
11 августа. 19:00
Чехия – Литва
11 августа. 21:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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