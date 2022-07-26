Прославленный игрок, тренер и управленец НБА Лэрри Берд больше не работает в «Пэйсерс».

Об этом рассказал президент клуба по баскетбольным операциям Кевин Причард.

«Да, Лэрри не работает. Но он мой хороший друг, и друг Рика Карлайла. Если нам требуется помощь, мы знаем, к кому обратиться. Он всегда доступен», – сказал Причард.

Берд в 2017 году сложил с себя полномочия главы офиса «Индианы», но работал консультантом клуба.

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