Боб Майерс – о выборе Райана Роллинза: «Мы увидели талант и решили подняться на драфте»

Генеральный менеджер «Уорриорз» прокомментировал выбор разыгрывающего Райана Роллинза на драфте-2022.

отправил в «Атланту» 51-й пик и 2 миллиона долларов за возможность подняться на 7 позиций и выбрать экс-игрока Толедо под 44-м номером.

«Не то чтобы нам нужно было обязательно взять запасного первого номера. Мы просто считаем, что этот парень очень талантлив, и захотели включить его в свой состав. Мы рассуждали о том, сможет ли он играть вместе с Пулом. Посмотрим, с кем он будет играть.

Мы увидели в Райане талант. И понимали, что он вряд ли будет доступен под 51-м номером. К счастью, Джо Лэйкоб согласился и сказал, что мы можем потратить деньги, чтобы подняться за ним. Вот так мы рассуждали», – заявил Майерс.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?