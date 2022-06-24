Лоуренс Фрэнк: «Кавай Ленард прогрессирует, но пока не готов играть «пять на пять»

Президент Лоуренс Фрэнк заявил, что звездный форвард команды успешно восстанавливается после операции на передней крестообразной связке, но пока не получил разрешение на игру «пять на пять».

«Да, у него все замечательно. Он тренируется с маниакальным настроем. Приятно это видеть. Я рад, что мы в состоянии оплатить счет за свет, потому что он работает часами. Но да, у него все отлично, он продолжает прогрессировать, приятно видеть его на площадке.

Нет, он пока не готов играть «пять на пять», но я думаю, что он на правильном пути», – сказал Фрэнк.

Ленард пропустил сезон-2021/22 из-за частичного разрыва передней крестообразной связки правого колена.

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