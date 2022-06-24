Лоуренс Фрэнк: «Кавай Ленард прогрессирует, но пока не готов играть «пять на пять»

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Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил, что звездный форвард команды Кавай Ленард успешно восстанавливается после операции на передней крестообразной связке, но пока не получил разрешение на игру «пять на пять».

«Да, у него все замечательно. Он тренируется с маниакальным настроем. Приятно это видеть. Я рад, что мы в состоянии оплатить счет за свет, потому что он работает часами. Но да, у него все отлично, он продолжает прогрессировать, приятно видеть его на площадке.

Нет, он пока не готов играть «пять на пять», но я думаю, что он на правильном пути», – сказал Фрэнк.

Ленард пропустил сезон-2021/22 из-за частичного разрыва передней крестообразной связки правого колена.

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