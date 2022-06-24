Дэмиэн Дотсон стал игроком «Газиантепа»

Бывший игрок НБА Дэмиэн Дотсон (28 лет, 196 см) заключил соглашение с турецким .

В 2017 году Дотсон был выбран «Нью-Йорком» под 44-м номером драфта. Защитник провел за «Никс» три сезона, после чего перешел на один сезон в «Кавальерс».

В минувшем сезоне Дотсон выступал в G-лиге, набирая 14,6 очка, 4,2 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч, а также сыграл два матча в НБА за «Нью-Йорк».

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