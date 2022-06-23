Из дома Винса Картера в Атланте украли почти 100 000 долларов

Бывшая звезда , ныне эксперт ESPN Винс Картер в минувшие выходные стал жертвой кражи со взломом. Согласно полицейскому отчету, который был опубликован в среду, из дома баскетболиста в богатом районе Атланты было похищено около 100 000 долларов.

Позже рядом с домом Картера были обнаружены два пистолета и более 16 000 долларов. По словам Картера, это небольшая часть наличных, которые он хранил в сумке в шкафу. Один из пистолетов принадлежал баскетболисту.

В момент ограбления в доме находились жена Картера, Сонди Картер, и двое их сыновей. Услышав шум, они спрятались в чулане, позвонили в 911 и отправили сообщение местному патрульному. Патрульный оказался первым, кто прибыл на место происшествия, и видел мужчину, уезжавшего на черном внедорожнике.

В результате инцидента никто не пострадал. Арестовать грабителя пока не удалось.

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