Док Риверс: «Харден подпишет серьезный контракт с «Сиксерс»

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс ответил на несколько вопросов журналиста TMZ про звездного защитника Джеймса Хардена.
«Мне нравится работать с ним. Я люблю его.
Новый контракт? Харден подпишет серьезный контракт с «Сиксерс», – заявил Риверс.
Хардену до 29 июня надо определиться с опцией в действующем соглашении на 47,4 миллиона долларов. Если он воспользуется ей, то получит возможность продлить контракт на 4 года и 233 миллиона.
Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наше тестовое испытание