Док Риверс: «Харден подпишет серьезный контракт с «Сиксерс»

Главный тренер «Сиксерс» ответил на несколько вопросов журналиста TMZ про звездного защитника .

«Мне нравится работать с ним. Я люблю его.

Новый контракт? Харден подпишет серьезный контракт с «Сиксерс», – заявил Риверс.

Хардену до 29 июня надо определиться с опцией в действующем соглашении на 47,4 миллиона долларов. Если он воспользуется ей, то получит возможность продлить контракт на 4 года и 233 миллиона.

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