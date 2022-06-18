Док Риверс: «Харден подпишет серьезный контракт с «Сиксерс»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс ответил на несколько вопросов журналиста TMZ про звездного защитника Джеймса Хардена.

«Мне нравится работать с ним. Я люблю его.

Новый контракт? Харден подпишет серьезный контракт с «Сиксерс», – заявил Риверс.

Хардену до 29 июня надо определиться с опцией в действующем соглашении на 47,4 миллиона долларов. Если он воспользуется ей, то получит возможность продлить контракт на 4 года и 233 миллиона.

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наше тестовое испытание

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные