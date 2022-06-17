Стефен Карри: «Это особенный титул»

Разыгрывающий рассказал, как непросто дался команде четвертый чемпионский титул за последние 8 лет.

«Уорриорз» стали первыми в , кто прошел путь от худшей команды лиги до чемпионства за 3 сезона.

«Это особенный титул, он отличается от остальных. Все из-за того, какой груз мы несли после шестого матча финала в 2019 году. Я не знаю, кто еще мог бы справиться с подобным. Нас сравнивали с лучшими командами прошлого, от нас были такие ожидания. И вот мы снова на вершине горы.

Мы слышали все эти разговоры про нашу команду, на что мы все еще способны... Мы все это слышали. Конечно, ты стараешься не отвлекаться на это, не позволять этому отвлекать тебя, но ты несешь этот груз. Но вот мы снова здесь, и мы все это сбросили. Это особенный титул», – заявил Карри.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей