«Автодор» сохранит место в Единой лиге ВТБ на сезон-22/23.

сохранит место в лиге ВТБ на сезон-22/23.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», саратовский клуб смог подтвердить бюджет на уровне прошлого сезона.

Существует вероятность, что новый врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин выделит команде дополнительные средства на следующий календарный год. Сейчас об этом идут активные переговоры.

Стоит отметить, что в регионе нет команд в высшем дивизионе в других игровых видах спорта. Хоккейный «Кристалл» выступает в ВХЛ-Б (третий дивизион после КХЛ и ВХЛ), футбольный «Сокол» в ПФЛ (также третья лига после РПЛ и ФНЛ).

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