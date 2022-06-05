Дрэймонд Грин: «Ненавижу лидеров, которые, когда пахнет жареным, считают, что виноваты все, кроме них»

Форвард отметил, что настоящий лидер должен уметь взять ответственность на себя.

«Ответственность важна везде, не только в баскетболе. Как лидер, я ненавижу лидеров, которые, когда все хорошо, считают, что это их заслуга, а когда пахнет жареным – виноваты все, кроме них.

Что касается меня, я понимаю, что в конечном итоге, если буду хорошо играть, то мы победим. Если буду играть плохо, мы все равно можем победить, но главное, что если буду играть хорошо, то победим. Так что ответственность лежит и на мне.

Как я уже сказал, нужно принять свою роль и нести ответственность, иначе ничего не получится. Я не могу призвать кого-то другого к ответу, если не считаю самого себя ответственным», – сказал Грин.

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