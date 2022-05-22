Евгений Пашутин: «Российские клубы смогут сохранить свой потенциал»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Евгений Пашутин считает, что российские клубы смогут сохранить свой потенциал в случае пропуска следующего сезона Евролиги.
«Конечно, отстранение наших клубов – это не очень хорошая ситуация. Нужно исходить из того, что есть, и надо, чтобы наш чемпионат, «молодежка» и сборная не потеряли свой класс, а, наоборот, еще и добавили.
Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, думаю, клубы смогут сохранить свой потенциал», – сказал эксперт.
Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что на сегодняшний день трудно представить участие российских клубов в следующем сезоне.
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