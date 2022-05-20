Черногория заменит Россию на Евробаскете-2022

Сборная Черногории заменит команду России на чемпионате Европы 2022 года, сообщает официальный сайт ФИБА.

В пятницу в Вильнюсе Совет ФИБА-Европа принял решение отстранить сборные России и Беларуси от участия во всех ближайших европейских турнирах, включая Евробаскет-2022.

Черногория, как команда с лучшим результатом (3-3) среди тех, кто не прошел отбор на Евробаскет, заменит Россию и будет играть в группе А в Тбилиси. Ее соперниками станут команды Бельгии, Болгарии, Грузии, Испании и Турции.

-2022 пройдет в Германии, Грузии, Италии и Чехии с 1 по 18 сентября.

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