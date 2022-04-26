Горан Драгич – о сезоне «Нетс»: «Каждый день что-нибудь происходило, разные осложнения»

Разыгрывающий «Нетс» заявил, что команде по ходу второй половины сезона постоянно приходилось иметь дело с различными трудностями.

Бруклинцы стали единственной командой в первом раунде плей-офф-2022, которая проиграла свою серию всухую (0-4 от «Селтикс»).

«Каждый день что-нибудь происходило, разные осложнения. Скажем, меня подписали по ходу сезона, Драммонда в этом время обменяли в команду. Нужно было время, чтобы сыграться, при этом у «Нетс» была серия из 10 поражений. Был коронавирус... Ну да, это все оправдания, я не люблю такое. В конечном итоге мы просто были недостаточно хороши. Не кто-то отдельно, а команда в целом. Просто недостаточно хороши.

Планы на межсезонье? Нет, пока что не успел подумать об этом. Сейчас я разочарован. Нужно время, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию», – заявил Драгич.

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