Джейсон Тейтум: «Не удивлен своей игре. Считаю себя одним из лучших»

Звездный форвард «Селтикс» заявил, что удачное выступление во второй половине сезона не стало для него сюрпризом.

«Не удивлен тому, как играю. Считаю себя одним из лучших игроков», – признался Тейтум.

В понедельник «Бостон» оформил выход в полуфинал Востока, обыграв «Бруклин» в четвертом матче серии со счетом 116:112 (4-0). На счету Тейтума 29 очков, 3 подбора и 5 передач при 9 из 16 с игры.

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