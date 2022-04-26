Джейсон Тейтум: «Не удивлен своей игре. Считаю себя одним из лучших»

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Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум заявил, что удачное выступление во второй половине сезона не стало для него сюрпризом.

«Не удивлен тому, как играю. Считаю себя одним из лучших игроков», – признался Тейтум.

В понедельник «Бостон» оформил выход в полуфинал Востока, обыграв «Бруклин» в четвертом матче серии со счетом 116:112 (4-0). На счету Тейтума 29 очков, 3 подбора и 5 передач при 9 из 16 с игры.

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