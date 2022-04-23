Иван Лазарев: «Плей-офф – кульминация сезона и любимое время спортсменов»

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Иван Лазарев Баскетбол

Центровой УНИКСа Иван Лазарев рассказал о подготовке команды к серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«Стартует плей-офф – кульминация сезона и любимое время спортсменов. Мы готовимся к первому раунду с «Автодором» в штатном режиме. Предстоящие игры – прекрасная возможность для нас улучшить командную химию как в защите, так и в нападении. О недооценке соперника не может быть и речи – мы с уважением относимся к саратовской команде, знаем, что в ее составе есть отличные баскетболисты.

Сейчас мы наигрываем схемы, разбираем взаимодействия. Настроение отличное и по-настоящему боевое. Все ребята чувствуют себя превосходно, пребывают в прекрасном расположении духа и готовы к борьбе», – заявил Лазарев.

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