Кайри Ирвинг вышел на улицу, чтобы раздать автографы болельщикам

Разыгрывающий Кайри Ирвинг после своего первого домашнего матча в нынешнем сезоне вышел на улицу, чтобы раздать автографы болельщикам.

Ирвинг в воскресенье провел дебютный матч в «Барклайс центре» в сезоне-2021/22. Невакцинированный Кайри получил возможность сыграть на домашней арене благодаря изменению нью-йоркских предписаний по COVID-19, которые вступили в силу на прошлой неделе.

Во встрече с «Хорнетс» (110:119) Ирвинг набрал 16 очков (6 из 22 с игры), 2 подбора и 11 передач за 41 минуту.

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