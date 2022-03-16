Илона Корстин – об отъезде иностранных тренеров из России: «Возможно, это даст толчок появлению и развитию новых специалистов»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что отъезд из России иностранных тренеров может дать толчок появлению и развитию новых отечественных специалистов.

«Будем искать свои ресурсы. В принципе, есть специалисты, которые работают в Суперлиге и в женском чемпионате. Придется находить и воспитывать новые кадры. Возможно, это даст толчок появлению и развитию новых специалистов.

Ведь если сейчас посмотреть на чемпионат Единой Лиги, то у нас нет вообще российских тренеров – последним был Евгений Пашутин. Есть Василий Карасев, есть Сергей Базаревич, который несколько лет возглавлял мужскую сборную России, но у него было предложений от клубов. Сейчас, мне кажется, у него появятся предложения и новая работа», – сказала Корстин в эфире радиостанции «Первое спортивное».

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