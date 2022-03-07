Эйгирдас Жукаускас перешел из «Пармы» в «Тофаш»

Теги переходы чемпионат Турции Единая лига ВТБ Тофаш Парма-Париматч Эйгирдас Жукаускас Баскетбол

Бывший форвард «Пармы-Париматч» Эйгирдас Жукаускас (29 лет, 206 см) заключил соглашение с турецким «Тофашем». Контракт рассчитан до конца сезона.

Литовец выступал за пермский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги ВТБ он набирал 10,0 очка, 5,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Жукаускас покинул «Парму» вместе с пятью другими легионерами – Адасом Юшкявичюсом, Марексом Мейерисом, Джеремайей Хиллом, Марцелом Пониткой и Артемом Параховским.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные