Эйгирдас Жукаускас перешел из «Пармы» в «Тофаш»

Бывший форвард «Пармы-Париматч» (29 лет, 206 см) заключил соглашение с турецким . Контракт рассчитан до конца сезона.

Литовец выступал за пермский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги ВТБ он набирал 10,0 очка, 5,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Жукаускас покинул вместе с пятью другими легионерами – Адасом Юшкявичюсом, Марексом Мейерисом, Джеремайей Хиллом, Марцелом Пониткой и Артемом Параховским.

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