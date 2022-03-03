«Филадельфия» планирует подписать Деандре Джордана

Ожидается, что бывший центровой (33 года, 211 см) подпишет контракт с «Филадельфией», когда покинет рынок отказов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дедлайн, до которого игрока могут забрать с рынка отказов, наступит через два часа.

«Сиксерс» намерены расстаться с Уилли Коули-Стайном, 10-дневный контракт которого подходит к концу.

Джордан был отчислен из «Лейкерс» во вторник. Деандре стал игроком «озерников» в межсезонье-2021, подписав контракт на 1 сезон и 2,6 миллиона долларов.

В 32 матчах за команду Джордан набирал 4,1 очка и 5,4 подбора в среднем за игру.

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