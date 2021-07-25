Олимпиада. Баскетбол 3x3. Женщины. Россия обыграла Италию и попала напрямую в 1/2 финала

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде в Токио состоялись последние матчи группового этапа турнира по баскетболу 3x3 среди женских команд.

Сборная России обыграла команду Италии со счетом 17:9. Победа позволила россиянкам подняться на 2-е место по итогам группового этапа и вместе с командой США получить прямые путевки в 1/2 финала.

Полуфинальные встречи, а также финал и игра за 3-е место состоятся в среду, 28 июля. Россия сыграет с победителем пары Китай – Италия, США – с победителем пары Япония – Франция.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3

Токио, Япония

Женщины

США – Япония – 18:20

27 июля. 7:30

Китай – Монголия – 21:9

27 июля. 7:55

Франция – Румыния – 22:12

27 июля. 11:00

Россия – Италия – 17:9

27 июля. 11:25

Положение команд: США – 6-1, РОССИЯ – 5-2, Китай – 5-2, Япония – 5-2, Франция – 4-3, Италия – 2-5, Румыния – 1-6, Монголия – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Почему бы не отправить на турнир Алексея Шведа? Нельзя ли доминировать с помощью семифутера? А есть тут свой Джордан? Задаем стыдные вопросы о баскетболе 3х3

Баскетбол 3х3 дебютирует на Олимпиаде. Собрали все, что необходимо для быстрого погружения