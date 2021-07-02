Джеймс Харден и Lil Baby задержаны в Париже с марихуаной

Звездный защитник Джеймс Харден сегодня был задержан полицией в Париже, где он находится в отпуске на неделе моды.

Баскетболист находился в компании известного хип-хоп-исполнителя Lil Baby.

Опубликовано видео, на котором французская полиция обыскивает баскетболиста.

Как сообщает TMZ, в автомобиле Lil Baby было обнаружено 20 граммов марихуаны. Рэпер был арестован и доставлен в полицейский участок.

Хардена, который просто оказался поблизости и попытался вмешаться, ненадолго задержали, но потом отпустили.

«Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки» во втором раунде плей-офф в семи матчах.

Bravo à la police française 🤦🏾‍♂️ des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

Фото: The New York Post.