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    Джеймс Харден и Lil Baby задержаны в Париже с марихуаной

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    Звездный защитник «Бруклина» Джеймс Харден сегодня был задержан полицией в Париже, где он находится в отпуске на неделе моды.

    Баскетболист находился в компании известного хип-хоп-исполнителя Lil Baby.

    Опубликовано видео, на котором французская полиция обыскивает баскетболиста.

    Как сообщает TMZ, в автомобиле Lil Baby было обнаружено 20 граммов марихуаны. Рэпер был арестован и доставлен в полицейский участок.

    Хардена, который просто оказался поблизости и попытался вмешаться, ненадолго задержали, но потом отпустили.

    «Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки» во втором раунде плей-офф в семи матчах.

    Фото: The New York Post.

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