Всемирная федерация бадминтона приостановила членство федерации России из-за включения представительств новых регионов

Всемирная федерация бадминтона приостановила членство российской организации.

Как сообщает Reuters, решение принято из-за включения в состав Национальной федерации бадминтона России (НБФР) представительств Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее международная федерация решила допустить российских бадминтонистов к соревнованиям в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.