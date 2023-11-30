Всемирная федерация бадминтона приостановила членство федерации России из-за включения представительств новых регионов

Теги НФБР BWF Политика Бадминтон

Всемирная федерация бадминтона приостановила членство российской организации.

Как сообщает Reuters, решение принято из-за включения в состав Национальной федерации бадминтона России (НБФР) представительств Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее международная федерация решила допустить российских бадминтонистов к соревнованиям в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.

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2 комментария
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Это бросок или прорыв? ))
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