Международная федерация бадминтона рассмотрит вопрос о допуске россиян в августе

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Международная федерация бадминтона (BWF) в августе рассмотрит вопрос о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

В апреле BWF оставила в силе отстранение спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Основополагающий принцип BWF заключается в том, что спортсменам всегда должно быть позволено участвовать в соревнованиях, несмотря на их паспорт и любые геополитические конфликты, на которые спортивное движение не может повлиять.

Таким образом, на следующем заседании нашего Совета в августе будет представлена нормативно-правовая база, которая позволит спортсменам с российскими и белорусскими паспортами выступать в качестве нейтральных атлетов», – говорится в заявлении BWF.

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