Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Теги МОК сборная России сборная России жен BWF сборная Беларуси жен Пол-Эрик Хейр Бадминтон

Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к международным соревнованиям.

Российские и белорусские бадминтонисты смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.

«Будет создана комиссия по отбору игроков для проведения должной проверки и тщательного изучения всех условий участия. Впоследствии BWF будет следить за поведением нейтральных спортсменов, чтобы убедиться, что они соблюдают эти условия», – сообщается на сайте федерации.

«Совет BWF в равной степени разделяет принципы Международного олимпийского комитета (МОК) и глобального спортивного движения, касающиеся открытого участия спортсменов в международных соревнованиях.

Мы считаем, что решение отменить отстранение российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», – заявил президент BWF Пол-Эрик Хейер.

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7 комментариев

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Russ Ivan
Уже проходили, международная федерация допускает в нейтральном статусе, а европейцы либо визу не дают, либо отменяют свой этап...
+6
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Ярик01
Единственный вопрос, почему с 26 февраля 2024 года.
Новый сезон тогда начинается? Или округлили под юбилей СВО.
+3
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marchellinos
Ответ Russ Ivan
Уже проходили, международная федерация допускает в нейтральном статусе, а европейцы либо визу не дают, либо отменяют свой этап...
Чтобы не отменяли, нужно менять требования: реальные причины отмены. Иначе штраф и другие санкции. Чтобы думали перед подачей заявки. Качается всех соревнований.
+2
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igolp igolp
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Ответ Russ Ivan
Уже проходили, международная федерация допускает в нейтральном статусе, а европейцы либо визу не дают, либо отменяют свой этап...
согласен
+1
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Kapitan Klos
Ответ Abdulla
«Бадминтон – игра, которая известна всем. В нее играют дома, на улице, в школьных залах. Но по-настоящему играть в бадминтон могут немногие. Эта игра развивает физическую форму, глазомер, точность, реакцию, помогает решать в жизни разные задачи: тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решения». - Медведев Д.А., 2011 -
А Вы молодец, маэстро...
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