Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к международным соревнованиям.

Российские и белорусские бадминтонисты смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.

«Будет создана комиссия по отбору игроков для проведения должной проверки и тщательного изучения всех условий участия. Впоследствии BWF будет следить за поведением нейтральных спортсменов, чтобы убедиться, что они соблюдают эти условия», – сообщается на сайте федерации.

«Совет BWF в равной степени разделяет принципы Международного олимпийского комитета ( ) и глобального спортивного движения, касающиеся открытого участия спортсменов в международных соревнованиях.

Мы считаем, что решение отменить отстранение российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», – заявил президент BWF Пол-Эрик Хейер.