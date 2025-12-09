Джек Дуэн выступит на тестах «Супер-Формулы»
Дуэн проведет заезды в «Супер-Формуле».
Бывший пилот «Альпин» в «Ф-1» Джек Дуэн примет участие в послесезонных тестах японской «Супер-Формулы».
Известно, что Дуэн рассматривает потенциальный переход в «Супер-Формулу» при поддержке «Тойоты» как способ перезапустить гоночную карьеру.
Ранее по ходу сезона-2025 Джек потерял место в команде «Альпин» в «Формуле-1», уступив его Франко Колапинту, которого продлили на следующий сезон.
Джек Дуэн хочет продолжить карьеру в японской «Супер-Формуле»
