Гельмут Марко: «Норрис – достойный чемпион. Не помню ошибок после Канады»
Марко назвал Норриса достойным чемпионом.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что Ландо Норрис из «Макларена» безошибочно провел вторую половину сезона-2025.
«Достойный чемпион мира. Считаю, во второй части сезона он выступал так же сильно, как и мы.
И не допускал ошибок. Последняя, что могу вспомнить, случилась в Монреале. В остальном же он восстановился в психологическом плане», – заявил австриец.
Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы
Путь Норриса к чемпионству в «Ф-1»: ускользающие победы и рекордные семь лет в «Макларене»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
