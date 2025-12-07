Гельмут Марко: «Норрис – достойный чемпион. Не помню ошибок после Канады»

Марко назвал Норриса достойным чемпионом.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко признал, что Ландо Норрис из «Макларена » безошибочно провел вторую половину сезона-2025.

«Достойный чемпион мира. Считаю, во второй части сезона он выступал так же сильно, как и мы.

И не допускал ошибок. Последняя, что могу вспомнить, случилась в Монреале. В остальном же он восстановился в психологическом плане», – заявил австриец.

