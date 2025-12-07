Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что гоночный темп стал для него приятным сюрпризом.
Леклер держался в одном темпе с лидерами и даже претендовал на то, чтобы побороться с Ландо Норрисом за третье место. Если бы Леклер обогнал Норриса, то при победе Ферстаппена лишил бы Ландо чемпионского титула.
Однако ближе к концу гонки темп Леклера упал и он так и не сумел навязать Норрису борьбу.
«Я не ожидал, что в гонке мы будем настолько быстры. У нас был такой же темп, как и у машин впереди, по крайней мере в течение какого-то времени.
Я постарался как-то надавить на соперников, перейдя на стратегию с двумя пит-стопами. Но Ландо Норрис скопировал мои действия, так что в итоге все получилось не слишком захватывающим. Я просто старался действовать как-то иначе», – рассказал Леклер.