Жак Вильнев о равном подходе «Макларена»: «Подписывая контракты, в команде не предполагали, что оба гонщика будут бороться за титул до последней гонки сезона»

Вильнев оценил проблемную ситуацию «Макларена».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что команда оказалась в непростом положении в преддверии финальной гонки сезона в Абу-Даби.

Вильнев считает, что в «Макларене» могли бы сделать ставку на Норриса, заставив отстающего от напарника Пиастри помогать ему в борьбе с Ферстаппеном . Но не могут сделать этого открыто, поскольку подобный подход, скорее всего, нарушит условия контракта с гонщиком.

Перед последней гонкой сезона шансы на титул сохраняют Норрис, Пиастри и Ферстаппен. Норрис опережает Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри на 14.

«Для Норриса и Пиастри это первый опыт борьбы за чемпионский титул. Но случившееся в Катаре может помочь в Абу-Даби , а в «Макларене » могут начать более оперативно и четко реагировать на непредвиденные ситуации.

Но так называемые «правила папайи» только вредят «Макларену». Если вы хотите выиграть чемпионат, то не можете до конца следовать подобным правилам. С другой стороны, вы обязаны выполнять условия контрактов со своими гонщиками.

Скорее всего, когда в «Макларене» подписывать контракты с Норрисом и Пиастри , они не предполагали, что оба их гонщика будут бороться за победу в чемпионате до последней гонки сезона. Так что да, «Макларен» может проиграть чемпионат из-за своего подхода», – рассказал Вильнев.

