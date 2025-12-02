Жак Вильнев о равном подходе «Макларена»: «Подписывая контракты, в команде не предполагали, что оба гонщика будут бороться за титул до последней гонки сезона»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что команда оказалась в непростом положении в преддверии финальной гонки сезона в Абу-Даби.
Вильнев считает, что в «Макларене» могли бы сделать ставку на Норриса, заставив отстающего от напарника Пиастри помогать ему в борьбе с Ферстаппеном. Но не могут сделать этого открыто, поскольку подобный подход, скорее всего, нарушит условия контракта с гонщиком.
Перед последней гонкой сезона шансы на титул сохраняют Норрис, Пиастри и Ферстаппен. Норрис опережает Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри на 14.
«Для Норриса и Пиастри это первый опыт борьбы за чемпионский титул. Но случившееся в Катаре может помочь в Абу-Даби, а в «Макларене» могут начать более оперативно и четко реагировать на непредвиденные ситуации.
Но так называемые «правила папайи» только вредят «Макларену». Если вы хотите выиграть чемпионат, то не можете до конца следовать подобным правилам. С другой стороны, вы обязаны выполнять условия контрактов со своими гонщиками.
Скорее всего, когда в «Макларене» подписывать контракты с Норрисом и Пиастри, они не предполагали, что оба их гонщика будут бороться за победу в чемпионате до последней гонки сезона. Так что да, «Макларен» может проиграть чемпионат из-за своего подхода», – рассказал Вильнев.
