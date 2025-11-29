Льюис Хэмилтон: «В начале сессии все смотрелось неплохо. К сожалению, я сам испортил последний быстрый круг»

Хэмилтон взял на себя вину за провал в квалификации.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что не смог пройти во второй сегмент из-за собственной ошибки на последнем быстром круге.

Льюис в завтрашней гонке будет стартовать с 18-й позиции.

«Мы изменили настройки болида и ощущения от управления стали немного лучше. В начале сессии все смотрелось довольно неплохо. К сожалению, я сам испортил последний быстрый круг, допустив ошибку.

Что касается вопроса про развитие болида [и ее раннюю остановку], то я бы не назвал это проблемой. Наоборот, я сам хотел, чтобы в «Феррари» как можно раньше переключились на разработку болида 2026 года, раз уж машина этого года не соответствовала нашим ожиданиям. Мы хотели получить преимущество за счет раннего начала работы, и я полностью поддерживал этот шаг. Просто есть и другие вещи, над которыми нам тоже нужно работать», – рассказал Хэмилтон.

