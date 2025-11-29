Ландо Норрис: «Даже не видел Ферстаппена в спринте»

Норрис сообщил, что не заметил атак Ферстаппена.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал третье место в спринте на Гран-при Катара и четвертую позицию гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«На самом деле я даже не видел его, видел только Джорджа [Расселла] впереди. Я стараюсь двигаться вперед. На старте борьба была плотной, но это здорово.

Я не видел, что происходит позади. Это был длинный отрезок, я много атаковал, и завтрашняя гонка будет трудной.

Здесь непросто обгонять – слишком тяжело, поэтому все решает квалификация.

Джордж практически завоевал поул [к спринту]. Он показывает, что «Мерседес » быстр, выступает очень здорово – полагаю, борьба будет плотной. Не думаю, что нас ждет легкая квалификация.

Команда вновь предоставила нам очень хороший болид, как и всегда в этом году. Машина быстра. Здесь чертовски классный квалификационный круг, и я жду сессию с нетерпением», – отметил Ландо.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов