  • Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов
17

Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов

Пиастри приблизился к Норрису благодаря победе в спринте.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара и слегка улучшил свое положение в борьбе за титул.

Напарник австралийца и лидер сезона Ландо Норрис финишировал третьим и заработал на два очка меньше.

Отрыв Норриса от Пиастри сократился до 22 баллов.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил спринт на четвертом месте. Его отставание от Ландо увеличилось до 25 очков. На счету Норриса 396 очка, Пиастри набрал 374, Ферстаппен – 371.

Пилотам предстоит провести две основные гонки, завтра в Катаре и в следующее воскресенье в Абу-Даби.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2025

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
