Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов

Пиастри приблизился к Норрису благодаря победе в спринте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара и слегка улучшил свое положение в борьбе за титул.

Напарник австралийца и лидер сезона Ландо Норрис финишировал третьим и заработал на два очка меньше.

Отрыв Норриса от Пиастри сократился до 22 баллов.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен завершил спринт на четвертом месте. Его отставание от Ландо увеличилось до 25 очков. На счету Норриса 396 очка, Пиастри набрал 374, Ферстаппен – 371.

Пилотам предстоит провести две основные гонки, завтра в Катаре и в следующее воскресенье в Абу-Даби.

