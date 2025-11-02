  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас: «Если бы мог, то больше бы работал с «Кадиллаком». Но сейчас мой работодатель – «Мерседес»
0

Валттери Боттас: «Если бы мог, то больше бы работал с «Кадиллаком». Но сейчас мой работодатель – «Мерседес»

Боттас объяснил, как совмещает работу в «Мерседесе» с проектом «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» со следующего сезона Валттери Боттас рассказал, как взаимодействует с американской командой с учетом нынешней роли резервиста в «Мерседесе».

«Если бы я мог, то больше бы работал с командой, поскольку нам нужно многое подготовить. Но мы уже провели ключевые встречи и обсудили всю важную информацию в рамках моих текущих возможностей.

Я могу участвовать во встречах онлайн: у команды есть данные о моих предпочтениях касательно руля и все прочее, что не является секретом.

Я уже был на базе в Сильверстоуне, мы поддерживаем связь, но я не настолько же вовлечен во все дела, как Чеко [Перес], поскольку у меня нет такой возможности. Я работаю в «Мерседесе».

Конечно, это уникальная ситуация, но таковы приоритеты. «Мерседес» – мой работодатель, я каждый уик-энд должен быть готов сесть за руль болида – на всякий случай. Но когда у меня появляется свободное время, то, конечно, я стараюсь распоряжаться им с умом – то есть работаю на будущее», – сказал Боттас.  

Валттери Боттас о «Кадиллаке» и сезоне-2026: «Все идет по плану. Но нужно быть реалистами»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМерседес
Кадиллак
logoВалттери Боттас
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоренс Стролл о сотрудничестве с «Хондой»: «Астон Мартин» впервые будет работать с производителем – это совершенно другой опыт»
12 минут назад
Габриэл Бортолето: «В «Ф-3» Алонсо сказал мне, чтобы я не ждал от себя побед в каждой гонке»
23 минуты назад
Гюнтер Штайнер о недовольстве Расселла: «Не назвал бы это признаком появления проблем в «Мерседесе»
54 минуты назад
Мартин Брандл: «Я правда верю, что «Макларену» все равно, кто из гонщиков команды выиграет чемпионат. Главное – не Ферстаппен»
сегодня, 12:22
Марио Изола: «Можно рассмотреть идею с двумя обязательными пит-стопами, но не обязывать команды использовать шины разных типов»
сегодня, 12:02
Дэймон Хилл о «правилах папайи»: «Пилот может не подчиняться приказам команды»
сегодня, 11:37
Мика Хаккинен о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «На самом деле для руководства «Макларена» это настоящий кошмар»
сегодня, 11:25
Франко Колапинто: «Сезон оказался труднее, чем ожидали в «Альпин». Из-за болида не могу показать настоящий темп»
сегодня, 11:02
Фредерик Вассер: «Новый регламент – вызов для «Феррари». Предстоит начать все с нуля»
сегодня, 10:40
Джонни Херберт: «Ферстаппен внушает другим страх – то же самое было с Сенной, Простом и Шумахером»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50