Валттери Боттас: «Если бы мог, то больше бы работал с «Кадиллаком». Но сейчас мой работодатель – «Мерседес»

Боттас объяснил, как совмещает работу в «Мерседесе» с проектом «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака » со следующего сезона Валттери Боттас рассказал, как взаимодействует с американской командой с учетом нынешней роли резервиста в «Мерседесе ».

«Если бы я мог, то больше бы работал с командой, поскольку нам нужно многое подготовить. Но мы уже провели ключевые встречи и обсудили всю важную информацию в рамках моих текущих возможностей.

Я могу участвовать во встречах онлайн: у команды есть данные о моих предпочтениях касательно руля и все прочее, что не является секретом.

Я уже был на базе в Сильверстоуне, мы поддерживаем связь, но я не настолько же вовлечен во все дела, как Чеко [Перес], поскольку у меня нет такой возможности. Я работаю в «Мерседесе».

Конечно, это уникальная ситуация, но таковы приоритеты. «Мерседес» – мой работодатель, я каждый уик-энд должен быть готов сесть за руль болида – на всякий случай. Но когда у меня появляется свободное время, то, конечно, я стараюсь распоряжаться им с умом – то есть работаю на будущее», – сказал Боттас.

