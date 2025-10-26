Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не заслуживает финиша в очках – у болида нет темпа»

Алонсо раскритиковал темп болида «Астон Мартин» в Мексике.

Пилот «Астон Мартин » не надеется добиться успеха на Гран-при Мехико, где стартует 14-м.

«Если в гонке не произойдет ничего необычного, то будет трудно [попасть в первую десятку]. Мы не заслуживаем финиша в очках на данный момент, поскольку у нас нет темпа, чтобы оказаться в топ-10.

Мы были медленными на протяжении всего уик-энда. В пятницу мы обычно третьи или пятые. Когда я оказался лишь восьмым, то понял, что уик-энд будет трудным.

Первые три поворота слишком узкие для 20 машин. Если там и можно что-то отыграть, то мы выложимся на полную», – сказал Алонсо .

