Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не заслуживает финиша в очках – у болида нет темпа»
Алонсо раскритиковал темп болида «Астон Мартин» в Мексике.
Пилот «Астон Мартин» не надеется добиться успеха на Гран-при Мехико, где стартует 14-м.
«Если в гонке не произойдет ничего необычного, то будет трудно [попасть в первую десятку]. Мы не заслуживаем финиша в очках на данный момент, поскольку у нас нет темпа, чтобы оказаться в топ-10.
Мы были медленными на протяжении всего уик-энда. В пятницу мы обычно третьи или пятые. Когда я оказался лишь восьмым, то понял, что уик-энд будет трудным.
Первые три поворота слишком узкие для 20 машин. Если там и можно что-то отыграть, то мы выложимся на полную», – сказал Алонсо.
Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости