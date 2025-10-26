Оливер Бермэн: «Я все еще новичок, но все равно должен уступать место в практике. Я вообще не должен быть в подобной ситуации»

Бермэн раскритиковал правила «Ф-1» касательно участия новичков в практиках.

Пилот «Хааса» недоволен тем, что пропустил первую практику перед Гран-при Мехико, и назвал правила «Ф-1» несправедливыми.

В течение сезона каждая команда должна четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место новичку в практике перед Гран-при.

Новичком считается пилот, который провел не больше двух гонок в «Ф-1».

В прошлом году Бермэн трижды заменял основных гонщиков команд: выступил вместо Карлоса Сайнса за «Феррари» в Джидде и дважды подменил Кевина Магнуссена в «Хаасе » – в Баку и Сан-Паулу.

Из-за этого Оливер больше не считается новичком для «Ф-1», в связи с чем был вынужден уступить место другому пилоту в практике два раза за 2025-й.

В Мексике вместо британца первую тренировку провел резервист «Хааса» Ре Хиракава.

«Это сложная трасса. Вероятно, я недооценил то, насколько важно проехать даже первую практику. Опять же, тут сложно. Это мой дебютный [полноценный] сезон, но я все равно должен пропускать первую практику.

В моем положении я должен иметь возможность выступить в первой практике в рамках подобного уик-энда – но на деле мне пришлось уступить место.

Мы обязаны так поступать: это в любом случае может помешать – неважно, где мы выступаем. Если бы мне пришлось начать сезон сначала, возможно, я бы отдал место на трассах, которые знаю лучше, как в Абу-Даби или что-то в этом роде.

Но факт в том, что я все еще новичок, это мой первый полный сезон, а я все равно должен уступать место в первой практике. Я вообще не должен быть в подобной ситуации – в которой я должен уступать место в первой практике.

Если говорить об этом сейчас, то я бы предпочел проехать в прошлом году только две гонки, чтобы в этот уик-энд у меня была возможность выступить в первой практике. Возможно, в таком случае мы были бы быстрее сегодня [в субботу]», – сказал Бермэн, который квалифицировался 10-м в Мексике.

При этом за счет штрафа Карлоса Сайнса британец начнет гонку с 9-го места.

