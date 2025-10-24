Ландо Норрис: «Макларен» ничего не может сделать с Ферстаппеном»

Норрис спокойно относится к борьбе с Ферстаппеном за титул.

Пилот «Макларена » оценил свое положение в борьбе за титул с Оскаром Пиастри и Максом Ферстаппеном .

После Гран-при США нидерландец сократил отставание от лидера чемпионата Пиастри до 40 очков. Норрис уступает напарнику 14 баллов.

«Я все-таки выигрывал не каждую гонку [после схода в Нидерландах], так что не сказал бы, что было легко отыграть так много очков – около 30 или вроде того.

Осталось еще несколько очков, чтобы перевернуть ситуацию, но это будет непросто – особенно при борьбе с невероятным пилотом, который выступает на той же машине. Мне кажется, в этом плане я хорошо справляюсь, но, конечно, есть и кое-кто другой, кто выигрывает в последних гонках и еще сильнее нагоняет.

На мой взгляд, мы ничего не может с ним сделать. Макс быстр, «Ред Булл » очень быстры. Он отлично справляется на протяжении всего сезона. Он взял много поулов, так что я бы не сказал, что они хоть когда-то выступали слабо. У него было поулы практически в каждый период сезона.

Неудивительно, что когда их машина заработала лучше, то борьба стала плотнее. Но для меня это ничего не меняет. Я стараюсь побеждать каждый уик-энд – таков мой подход. И я продолжу его придерживаться», – заявил Норрис.

