  • Лоран Мекьес о шансах Ферстаппена на титул: «Вы видите, что я веду себя тихо. «Ред Булл» не выставляет себя на показ»
Лоран Мекьес о шансах Ферстаппена на титул: «Вы видите, что я веду себя тихо. «Ред Булл» не выставляет себя на показ»

Мекьес оценил успехи «Ред Булл» в последних гонках.

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при США, заявив, что в команде стараются не задумываться о шансах нидерландца выиграть титул в этом сезоне.

«Вы видите, что я веду себя довольно тихо, ведь мы не выставляем себя на показ – такое явно не про наших инженеров. На базе все сконцентрированы на том, чтобы добиться наилучшего результата в следующих сессиях.

Мы не подсчитываем [шансы Ферстаппены на титул]. Все просто. Даже сейчас мы все еще этим не занимаемся. И не будем. Перед этапом в Мексике мы планируем обсудить, как можно подготовиться именно к Мехико, изучить, с какими ограничениями мы можем там столкнуться.

«Макларен» и вправду сильно отставал или в Мексике нас ждет тревожный звонок? Именно так мы подходим к делу.

Конечно, если посмотреть на ряд наших результатов [начиная с Зандворта], то это невероятно: 2-е место, 1-е, 1-е, 2-е, 1-е. Это потрясающе, и каждый в команде должен гордиться этим – особенно те, кого вы не видите. Те сотрудники, которые работают на базе. Мы постараемся продолжить в том же духе», – сказал Мекьес.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при США
logoЛоран Мекьес
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
