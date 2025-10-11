Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»

В «Макларене» заявили, что понесли убытки из-за расторжения контракта с Палоу.

Адвокат «Макларена» Пол Голдинг рассказал во время выступления в суде, что компания потеряла немало денег из-за решения пилота Алекса Палоу расторгнуть контракт.

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре » в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

«Из-за преднамеренного нарушения контракта господином Палоу «Макларен» оказался в кризисном положении. Его незаконные действия вызвали глубокое потрясение среди спонсоров «Макларена », чьи ожидания были разрушены в одночасье.

«Макларену» пришлось в кратчайшие срои найти замену пилоту, но не нашлось никого, кто соответствовал бы уровню господина Палоу. Спонсоры задержали выплаты после решения господина Палоу и дали «Макларену» ясно понять, что спонсорские соглашения придется пересмотреть», – заявил Голдинг.

Браун заявил, что «не водил за нос» Палоу – пилот был планом В на 2024-й в «Ф-1». «Макларен» судится с чемпионом «Индикара» за 20 млн долларов

